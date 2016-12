RTL II 14:55 bis 15:55 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Tiere sind die bessere Menschen D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Bei GNTM hätte Esther (20) keine Chance, zu den "klügsten Deutschen" gehört sie auch nicht und was Freunde anbetrifft... auch da sieht es für die Sozialhilfeempfängerin mager aus. Doch wer braucht Menschen, wenn er sein Herz den Tieren schenken kann? Das tut die junge Frau - und dabei bleibt es nicht. Denn neben der Zeit, die sie im Tierheim verbringt, opfert sie auch noch ihr gesamtes Geld für die Vierbeiner. Schnell ist die Zwanzigjährige finanziell komplett ruiniert. Rasant rutscht sie weiter ab, macht immer mehr Schulden, kauft Dinge mit fremden Kreditkarten, bestiehlt Familie und Nachbarn. Dazu kommt noch ein peinliches Blind Date mit Tierpfleger Hannes (25), den sie schon kennt und nicht wirklich toll findet. Einziger Lichtblick in ihrem Leben: Tierschutzaktivistin Paula (22), die praktisch alles von der Arbeitslosen verlangen kann. Doch gerade die bringt die naive Esther im neuen Aushilfsjob erst recht in Schwierigkeiten. Wird die Tierfreundin je erkennen, wer es wirklich gut mit ihr meint? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...