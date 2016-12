RTL II 11:50 bis 12:50 Dokusoap Family Stories Liebe im Paradies (5) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der schüchterne Norbert, von allen Nobbi genannt, und sein draufgängerischer Kumpel Tobi wollen ihren Schulabschluss mit einer Reise nach Ibiza feiern. Während Tobi die Liste seiner weiblichen Eroberungen im Urlaub um einige Striche ergänzen will, ist Nobbi in Bezug auf Frauen ein unbeschriebenes Blatt und total unbeholfen. Der 19-Jährige glaubt noch an die romantische Liebe und will nur mit der Frau sein "erstes Mal" erleben, die er auch wirklich von Herzen begehrt. Tobi sieht das ganz anders und macht mit Nobbis Vater Georg einen Deal: Tobi soll auf Georgs Kosten hübsche Mädchen für seinen Sohn beschaffen, damit dieser endlich seine Unschuld verliert. Natürlich ohne Nobbis Wissen. Der wundert sich zwar, dass er bei der Frauenwelt plötzlich so gut ankommt, lässt die Chancen auf ein schnelles Abenteuer aber ungenutzt. Dafür interessiert ihn die sympathische Miriam, die er am Pool kennenlernt, umso mehr. Doch dann eröffnet Georg seinem Sohn, dass die Frauen von einem Begleitservice stammen. Nobbi ist geschockt: Ist etwa auch Miriam ein bezahltes Escort-Girl? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories