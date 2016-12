Sport1+ 09:10 bis 09:35 Sport Triathlon Highlights Ironman Western Australia Merken Eine Saisonstation der bekannten IRONMAN Series, die rund um den Globus ausgetragen wird, ist der Triathlon in West-Australien. Aufgrund des flachen Streckenlayouts, gilt das Rennen in "Down Under" als besonders schnell. Bei der längsten Distanz bestehend aus 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Rad fahren und 42,195 km Laufen können die Teilnehmer auch in Australien wichtige Punkte für die Qualifikation zum legendären IRONMAN Hawai sammeln. Traditionell spielen die deutschen Starter dabei eine gute Rolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

