RTL NITRO 02:50 bis 03:35 Krimiserie Magnum Folge: 89 Absturz über dem Meer USA 1984 HDTV Live TV Merken T.C. wird von einem Unbekannten beauftragt, mit seinem Hubschrauber einen Koffer zu transportieren. Während des Fluges wird er abgeschossen und stürzt ins Meer. Er kann gerade noch rechtzeitig gerettet werden und wird schwer verletzt ins Krankenhaus gefahren. Dort können die Ärzte ihn aber nicht aus seinem Koma holen. Täglich bekommt er Besuch von seinen besorgten Freunden und seinem Bruder Jerrold. Magnum hofft, dass T.C. bald wieder aufwacht, damit er mit Higgins und Jerrold das Attentat aufklären kann. Gemeinsam gehen sie jeder kleinen Spur nach. Dabei wird plötzlich auch auf Higgins ein Anschlag verübt. Leicht verletzt wird er ebenfalls in das Krankenhaus eingeliefert, in dem T.C. behandelt wird. Eines Nachts schleicht sich Higgins in T.C.'s Zimmer und erzählt ihm eine Geschichte aus vergangenen Kriegstagen. Plötzlich schlägt T.C. die Augen auf. Als Higgins ihm von seinem Bruder Jerrold berichtet, erklärt T.C., dass er keine Geschwister hat. Da wird Higgins klar, dass Jerrold hinter den Anschlägen steckt und dass sich Magnum in großer Gefahr befindet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Thomas Magnum) John Hillerman (Jonathan Higgins) Roger E. Mosley (Theodore "TC" Calvin) Larry Manetti (Rick Wright) Michael Dennis (Harry Bates) Sam Vlahos (Leo) Rodney Philip Aiu (Carl, a Gunman on the Boat) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: Ivan Dixon Drehbuch: Reuben Leder Kamera: William F. Gereghty Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6

