RTL NITRO 23:40 bis 00:25 Krimiserie The Blacklist Luther Braxton (Nr. 21) (2) USA 2015 HDTV Merken Braxton gelingt es, nach dem Luftangriff auf die "Factory" mit Liz in ein Krankenhaus zu fliehen, um von dort mit einem gestohlenen Krankenwagen zu verschwinden. Danach versteckt er sie in einem Safe House und will rausbekommen, was Liz über die "Fulcrum" weiß. Eine Ärztin, die von Braxton erpresst wird, behandelt Liz mit Medikamenten, die sie unter einer Art Hypnose in die Vergangenheit zurückversetzen. Hierbei kommen zwar einige Ereignisse ans Licht, jedoch nicht, wo sich die "Fulcrum" befindet. Auch Red, Ressler und Samar werden von der sinkenden "Factory" gerettet und versuchen mit Coopers und Arams Hilfe alles, um Liz aus Braxtons Händen zu befreien. Red geht dabei naturgemäß seiner eigenen Wege. Sowohl das Team, als auch Red finden heraus, wo Braxton Liz gefangen hält und machen sich auf den Weg zu ihr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Harry Lennix (Harold Cooper) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Amir Arison (Aram Mojtabai) Mozhan Marnò (Samar Navabi) Originaltitel: The Blacklist Regie: Michael W. Watkins Drehbuch: Jon Bokenkamp Kamera: Eric Moynier Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 16