RTL NITRO 22:50 bis 23:40 Krimiserie Burn Notice Heißes Pflaster USA 2010 HDTV Michael soll für Fiona einen Auftrag übernehmen, da diese seit ihrem letzten Einsatz verletzt ist: Der Mann einer gewissen Calia ist vor kurzem bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Doch hinter dem vermeintlich tragischen Unglück steckt ganz offensichtlich mehr, denn Calia wird nun von Unbekannten erpresst. Ihr Mann hatte zuvor wegen großer Geldsorgen diverse Versicherungen abgeschlossen und anschließend einem inszenierten Unfall zugestimmt, bei dem er eine Genickverletzung vortäuschen sollte. Doch etwas ist offenbar schief gelaufen, denn jetzt ist er tot. Das hält die Komplizen allerdings nicht davon ab, nun dessen Frau Calia zu bedrängen: Sie verlangen von ihr, die Stadt wegen des Unfalls zu verklagen und die zu erwartende Millionensumme an sie abzutreten. Um den Drahtziehern des Betrugs auf die Spur zu kommen, benötigt Michael dringend Unterlagen aus dem Bezirksarchiv. Er setzt seinen Freund Sam darauf an, doch die im Archiv zuständige Dame, eine 65 Jahre alte Witwe, scheint zu aller Überraschung gegen Sams Charme immun zu sein. Deshalb soll Michaels Mutter ihr Glück versuchen, die von der Idee anfangs jedoch gar nicht begeistert ist, schließlich aber schauspielerisches Talent beweist und Erfolg hat. Die Dokumente führen Michael zu den Versicherungsbetrügern Connor Johnson und dessen Sohn Ryan, die sich offensichtlich auf fingierte Autounfälle spezialisiert haben. Michael beeindruckt Ryan bei einem spontanen Rennen auf den Straßen von Miami mit seinem Draufgängertum und gibt vor, sich für einen "Job" bewerben zu wollen. Ryan stellt ihn daraufhin seinem Vater vor. Doch auch dieser verlangt zunächst noch eine weitere, harte Bewährungsprobe, bevor er Michael sein Vertrauen schenkt. Michael beschäftigt außerdem weiterhin der Tod seines CIA-Kontaktmanns Tom Strickler. Sam untersucht das Handy, das sie bei Strickler gefunden haben und findet eine Spur, die in ein Hotel in South Beach führt. Michael ist neugierig und sucht das Hotel auf, an dessen Rezeption bereits die Nachricht für ihn hinterlegt wurde, er werde in Zimmer 308 erwartet. In der Tat: Als er das Zimmer betreten will, explodiert eine Brandbombe... Schauspieler: Jeffrey Donovan (Michael Westen) Gabrielle Anwar (Fiona Glenanne) Bruce Campbell (Sam Axe) Sharon Gless (Madeline Westen) Natalia Baron (Calia) Tyne Daly (Tina) Clayne Crawford (Ryan Johnson) Originaltitel: Burn Notice Regie: John T. Kretchmer Drehbuch: Matt Nix, Ben Watkins Kamera: William Wages Musik: John Dickson Altersempfehlung: ab 12