RTL NITRO 21:05 bis 22:00 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Skrupellos USA 2006 HDTV Live TV Merken Die sechzehnjährige Jennifer Durning aus Montreal macht mit ihrer Klasse einen Ausflug nach New York City. An einem Abend geht sie zusammen mit Ihrer Freundin in einen Club und trifft dort auf ihre Cousins Nick Pratt, Doug Waverly und Jason King. Nick und Doug wollen, dass Jason seine Jungfräulichkeit verliert und Jennifer hat nichts dagegen, sich mit ihm in seinem Wagen zu vergnügen. Doch hinterher wird sie von Nick und Doug vergewaltigt. Als sie wenig später in ihr Hotel zurückkommt, telefoniert sie sofort mit ihrer Freundin, um ihr alles zu erzählen. Kurz darauf verlässt sie das Hotel wieder, von diesem Zeitpunkt an fehlt von Jennifer jegliche Spur. Die Polizei verhaftet die drei Jungs, kann ihnen aber nichts nachweisen. Außerdem wird Jennifers Leiche nicht aufgefunden. Doch unerwartet meldet sich Jason bei den Ermittlern der SVU und gesteht, dass Nick und Doug damit gedroht hätten, Jennifer umzubringen. Jason hat schreckliche Angst, weil er seine Cousins verraten hat und seine Eltern bringen ihn an einen sicheren Ort. Doch Nick und Doug finden raus, wo er sich versteckt hält und entführen ihn. Vor Gericht werden die beiden freigesprochen, da die Polizei weder Jennifer noch Jason finden konnte. Erst als einige Zeit später die Leiche von Jason King an einem Flussufer angespült wird, kann den beiden jungen Männern der Prozess gemacht werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Diane Neal (Casey Novak) B. D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: George Pattison Drehbuch: Dick Wolf, Jonathan Greene Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16