RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Manipuliert USA 2006 2016-12-28 01:10 HDTV Merken Die Anwältin Vicky Riggs wird vergewaltigt und erwürgt in ihrem Apartment aufgefunden. Sofort gerät ihr Verlobter in Verdacht. Doch wie sich herausstellt, hatte der sich bereits vor der Tat von ihr getrennt, weil sie ohne sein Wissen in einem Club strippte. Tagsüber arbeitete sie als Anwältin bei einer Kanzlei, die zur Hälfte einer Frau namens Tessa McKellen gehört. Die Kanzleichefin ist nach einem Unfall an den Rollstuhl gefesselt. Durch Videoaufnahmen gelingt es den Ermittlern der SVU, einen Mann zu identifizieren, der in der Mordnacht in Vickys Haus war. Es handelt sich um Tessas Ehemann Linus. Wie sich herausstellt, hatte er schon länger eine Affäre mit Vicky und gerät in dringenden Mordverdacht. Wenig später wird auch Vickys Tanzpartnerin Josie Post ermordet und die Ermittler finden Spermaspuren von Linus bei ihr. Die Kette an ihrer Tür war jedoch vorgelegt, so dass der Täter auf anderem Wege in die Wohnung gelangt sein muss. Die Spurensicherung findet Hinweise, die darauf hindeuten, dass sich jemand zu ihrem Apartment abgeseilt hat. Auf dieselbe Weise ist der Täter auch in Vicky Riggs' Wohnung eingestiegen. Benson und Stabler gehen nun davon aus, dass der Täter in beiden Fällen derselbe war. Derweil gerät Tessa McKellen immer stärker in den Fokus der Ermittlungen von Benson und Stabler. Allem Anschein nach hat sie ihre Krankheiten nur vorgetäuscht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Diane Neal (Casey Novak) B. D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Dick Wolf, Jose Molina Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16