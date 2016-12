RTL NITRO 19:25 bis 19:55 Comedyserie King of Queens Duftnoten USA 2005 2016-12-29 15:20 HDTV Live TV Merken Doug kauft sich ein neues Parfum, für dessen Duft er zahlreiche Komplimente von allen Seiten bekommt. Nur Carrie hasst diesen neuen Geruch an Doug und zwingt ihn, darauf zu verzichten. Nachdem ihn seine Freunde spöttisch darauf hinweisen, dass Carrie ohnehin die meisten Entscheidungen in seinem Leben trifft, benutzt Doug das neue "Wunderparfum" heimlich weiter. Lange kann er sein Geheimnis allerdings nicht hüten und der anstehende Hochzeitstag wird alles andere als ein Vergnügen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Originaltitel: The King of Queens Regie: Andrew D. Weyman Drehbuch: Rock Reuben Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar