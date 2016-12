RTL NITRO 14:55 bis 15:20 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Der Mann in der Kiste USA 1968 Merken LeBeau ist ein genialer Coup gelungen: In einem nahe gelegenen Labor wurde eine neuartige Magnetmine entwickelt, von der LeBeau Fotos beschaffen konnte. Leider sind darauf keine Einzelheiten zu erkennen. Um an die Blaupausen zu kommen, müssen sich die "Helden" in das Labor einschleichen. Das Hineinkommen ist bei dieser Angelegenheit noch die einfachere Übung. Wie aber mit den Blaupausen entkommen? Hogan und seine Männer greifen in ihre berühmte Trickkiste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert Hogan) Werner Klemperer (Ob. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Schultz) Robert Clary (Louis LeBeau) Larry Hovis (Andrew J. Carter) Richard Dawson (Peter Newkirk) Ivan Dixon (James Kinchloe) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Richard Kinon Drehbuch: Bernard Fein, Laurence Marks, Albert S. Ruddy Kamera: Gordon Avil Musik: Jerry Fielding, Fred Steiner