RTL NITRO 12:10 bis 12:55 Actionserie Walker, Texas Ranger Bonnie und Clyde USA 1995 Der junge Billy Kramer bricht aus dem Gefängnis aus, um fortan ein Leben zu führen wie sein Idol Clyde Barrow. Dazu benötigt er nur noch die passende Bonnie. Also entführt er kurzerhand seine Jugendliebe Dory, C.D.s Nichte. Er zwingt sie dazu, ihn bei seinen Banküberfällen zu begleiten, bei denen er nicht lange fackelt und notfalls auch Menschen erschießt. Walker und C.D. heften sich an seine Fersen, und ein nervender Radiomoderator bläst voreilig zur Kopfgeldjagd auf 'Bonnie und Clyde'. Billy geht in seinem Wahn soweit, dass er wie sein großes Vorbild zusammen mit seiner Geliebten im Kugelhagel umkommen will. Also manövriert er sich selbst in eine ausweglose Situation, wird aber dann von Walker äußerst unspektakulär und unblutig überwältigt. Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Noble Willingham (C.D. Parker) Clarence Gilyard (Jimmy Trivette) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Brian Krause (Billy Kramer) Wayne Dehart (Clarkson) Shannon Fill (Dory) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Jim Byrnes, Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan Musik: Christopher L. Stone