RTL NITRO 10:35 bis 11:20 Krimiserie Matlock Das Zeichen auf der Stirn USA 1991 Live TV Merken Patricia Downey ist eine erfolgreiche Steuerberaterin. Als sie feststellt, dass unbefugt Geld von ihrem Geschäftskonto abgehoben wurde, hat sie sofort ihren Angestellten Leo Kasabian in Verdacht. Ohne zu zögern, schreibt sie die Kündigung, bittet Kasabian aber zu einem klärenden Gespräch zu sich nach Hause. Als Leo dort ankommt, findet er Patricia ermordet vor. Da er als letztes am Tatort war, wird er schnell zum Hauptverdächtigen in den Ermittlungen. Matlock übernimmt die Verteidigung, macht sich damit aber selber zur Zielscheibe des Mörders. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Ben Matlock) Clarence Gilyard (Conrad McMasters) Katherine Cannon (Patricia Downey) Richard Gilliland (Jeffrey Spidell) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Diana Bellamy (Edna) David Froman (Lt. Bob Brooks) Originaltitel: Matlock Regie: Leo Penn Drehbuch: Dean Hargrove, Lincoln Kibbee Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis, Bruce Babcock