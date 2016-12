ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 208 D 2006 Stereo Live TV Merken Christian versucht Laura aus dem Weg zu gehen. Helen dagegen triumphiert heimlich. Ihr Plan, einen Keil zwischen Laura und Christian zu treiben, ging offensichtlich auf. Als ein neuer Gast im Fürstenhof auftaucht, stehen neue Probleme an: Eva Bach erfährt zufällig von Alexander, dass der Haustechniker Deville heißt. Von Tanja hört sie dann, dass der Hausmeister auch Christian heißt und in Mexiko war. Jetzt ist sich Eva sicher: Es muss der gleiche Deville sein, den sie auch kennt und sie will ihn sprechen. Christian erfährt von Laura, dass eine Eva Bach auf ihn wartet. Er entgeht einer Begegnung mit der Fremden, indem er sich krankmeldet. Doch Eva entlockt Alexander Christians Adresse und steht bei diesem vor der Tür. Als sie ihn sieht, durchschaut Eva, dass er lediglich Christians Identität angenommen hat... Alfons erfährt von einem Bekannten, dass Almuth pleite ist. Hildegard erklärt sich bereit, eine Brosche, die sie von Frau von Thalheim bekommen hat, zu versetzen, um die Hotelrechnung zu begleichen. Alfons bringt es indes nicht übers Herz, Almuth die Wahrheit über den geplatzten Scheck zu sagen, und sagt ihr, dass das Hotel überbelegt wurde und sie daher zu den Sonnbichlers ziehen könnte. Almuth findet Alfons Angebot rührend. Gleichzeitig empört sie sich bei Alexander über die schlechte Hotelleitung. Da der verdatterte Alexander sich in ihren Augen nicht gebührend entschuldigt, weigert sich die alte Dame, ihr Zimmer zu räumen. Alexander will jetzt zusammen mit Alfons Frau von Thalheim die Wahrheit über ihren Bankrott beibringen, aber sie finden das Zimmer leer... Maxim hofft, dass Miriam inzwischen so verliebt in ihn ist, dass sie ihn davon abhält, Werners Angebot anzunehmen. Er lässt bei einem kleinen Schlagabtausch mit Robert viel sagend durchblicken, dass er das Angebot wohl nicht annehmen wird. Miriam spricht unterdessen mit Barbara, die ihre Stieftochter eindringlich ermahnt, Maxim diese einmalige Chance nicht zu verbauen, zumal sie die Trennung von Maxim als Test ihrer Liebe sehen sollte. Miriam eröffnet dem verdutzten Maxim, dass sie ihn schweren Herzens ziehen lassen will... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Christof Arnold (Christian Deville) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Sebastian Deyle (Maxim Klinker-Emden) Bruni Löbel (Almuth von Thalheim) Inez Björg David (Miriam von Heidenberg) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Stefan Jonas Drehbuch: Sabine Neumann