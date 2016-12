ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 207 D 2006 Stereo Live TV Merken Helen zieht vorübergehend bei Alexander ein. Später beschwert sich Alexander jedoch bei Laura, weil sie bei Christian so lange gegen Helen gehetzt habe, bis diese zu Alexander ziehen musste. Statt sich weiter mit Helen zu streiten, bietet Laura Helen schließlich ihre Freundschaft an. Helen versucht weiter Christians Eifersucht mit scheinbar freundlich gemeinten Bemerkungen über die frühere Geschwisterliebe von Laura und Alexander zu schüren. Als Christian Laura bittet, bei ihm in die nun freie Wohnung einzuziehen, sagt Laura ab. Tanja stört die Annäherung von Maxim und Miriam scheinbar unabsichtlich. Als Maxim weg ist, erzählt Tanja Miriam von ihrer kurzen Affäre mit Maxim, die damit endete, dass sie ihn mit einer anderen im Bett fand. Unterdessen bittet Barbara Werner um Hilfe gegen Maxim. Werner will Maxim entlassen, aber Barbara will Miriam nicht noch weiter in Maxims Arme treiben. Werner macht daher Maxim ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann: Katharinas Bruder soll ein halbes Jahr lang in Hotels in aller Welt auf unterschiedlichen Stationen arbeiten, um eine umfassende Ausbildung als Hotelier zu erhalten. Maxim durchschaut das Angebot sofort und überlässt daher Miriam die Entscheidung, ob er gehen soll. Alfons bekommt heraus, dass Almuth den ganzen Sommer im Hotel bleiben will und versucht daher, von Alexander einen Dauergast-Tarif für sie zu bekommen. Als Alfons Almuth die Rechnung präsentiert, zahlt sie und legt noch ein Trinkgeld für ihn drauf. Als Alexander den Portier aufklärt, dass Almuths Scheck geplatzt ist, fällt er aus allen Wolken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Miriam Krause (Helen Marinelli) Bruni Löbel (Almuth von Thalheim) Inez Björg David (Miriam von Heidenberg) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Christof Arnold (Christian Deville) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Stefan Jonas Drehbuch: Oliver Thaller