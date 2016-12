ONE 12:30 bis 14:00 Komödie Hannas Reise D, ISR 2013 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Als Push für ihre berufliche Karriere braucht die ehrgeizige Hanna den Nachweis, dass sie sich ehrenamtlich engagiert hat. Soziale Kompetenz ist gefragt. Etwas, was in ihrem Leben bisher keine große Rolle spielte. Und so versucht sie sich durchzuschummeln. Aber ihre Mutter Uta , Leiterin von "Aktion Friedensdienste" für Israel, lässt das nicht zu und sorgt dafür, dass Hanna tatsächlich ein soziales Praktikum antritt, indem sie ihr eine Stelle in einem Behindertendorf in Tel Aviv vermittelt. Hanna bleibt keine Wahl. Wütend, widerwillig und voller Vorurteile macht sie sich auf die Reise. In Israel angekommen, stößt Hanna mit ihrer überheblichen Art bei allen auf Unverständnis: Ob in ihrer vollgemüllten WG mit dem "Wiedergutmachungsdeutschen" Carsten und der Politaktivistin Maja, ob im Umgang mit den Behinderten bei der Arbeit oder auch bei den Treffen mit "ihrer" Holocaustüberlebenden Gertraud. Auch Itay, der Betreuer, dem sie zugeteilt wurde, lässt sie zunächst mit Holocaustwitzen und zynischen Sprüchen auflaufen. Und zugleich beginnt er eine Flirtoffensive, der Hanna sich immer weniger entziehen kann.Nach und nach lernt Hanna, die Welt durch Itays Augen zu sehen. Doch die Gegensätze ihrer Herkunft stehen immer wieder zwischen den beiden. Unüberwindlich scheinen die Schatten der Vergangenheit und der gefährlichen Gegenwart Israels, einem Land, in dem Krieg zum Alltag gehört...bis die beiden erkennen, dass allein ihr Zusammensein zählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karoline Schuch (Hanna Eggert) Doron Amit (Itay) Max Mauff (Carsten) Lore Richter (Maja) Trystan Pütter (Alex) Lia Koenig (Gertraud Nussbaum) Suzanne von Borsody (Uta Eggert) Originaltitel: Hannas Reise Regie: Julia von Heinz Drehbuch: John Quester, Julia von Heinz Kamera: Daniela Knapp Musik: Matthias Petsche