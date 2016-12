Zwischen Helga und Marion ist es zum Bruch gekommen. Da die Beimersche Wohnung von unentspannter Atmosphäre erfüllt ist, will Marion wieder nach Indien, um dort ihre spirituelle Ausbildung fortzusetzen. Verzweifelt ruft Helga sogar Klaus aus Dresden zu Hilfe. Er soll seine Schwester davon abhalten, ihr restliches Leben in einem indischen Ashram zu verbringen. Olli Klatt weiß nicht wie ihm geschieht: Seine Traumfrau Franziska steht unerwartet in den 'Aloisius Stub'n' und lädt ihn zum Abendessen ein. Was Olli nicht ahnt: Franziska braucht lediglich einen Strohmann, den sie ihrem Vater vorstellen kann. In Google-Kalender eintragen