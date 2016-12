ONE 10:45 bis 11:30 Dokumentation Ich bin blind - na und? D 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken "Ich kann doch alles machen, kann nur nicht sehen." So selbstbewusst und lebensbejahend äußern sich die vier blinden Menschen - im Alter zwischen 12 und 42 Jahren - aus diesem Film.Die Vier sind verblüffend positiv eingestellt und hadern nur selten mit ihrem Schicksal, egal ob sie von Geburt an blind sind wie die 12-jährige Maxi, oder durch einen Autounfall nach einem Sekundenschlaf erblindeten wie der 32-jährige Daniel. Oder ob sie allmählich aber unaufhaltsam erblinden wie die 21-jährige Jill und der 42-jährige Matthias. Es sind allesamt sehr starke Persönlichkeiten, die sich nicht unterkriegen lassen und den Zuschauer an der beeindruckenden Bewältigung ihres Alltags teilhaben lassen. Mitleid entsteht dabei wahrlich nicht, wenn die Blinden Staub saugen oder sich Essen kochen; man staunt vielmehr über die Fertigkeiten und kleinen Tricks, die sie sich zur Erleichterung ihres Alltags angeeignet haben. Angesichts der Tatsache, dass ihre Blindheit nie aufhören wird, kann der Umgang mit dieser Einschränkung anderen Betroffenen, aber auch Sehenden Mut machen, das eigene Leben gelassener anzugehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ich bin blind - na und? Regie: Annette Schreier