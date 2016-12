ONE 08:45 bis 09:30 Dokusoap Tanzfieber - mein bewegtes Leben D 2016 Live TV Merken Nordrhein-Westfalen bittet zum Tanz! Die brandneue Doku-Soap "Tanzfieber - mein bewegtes Leben" im WDR Fernsehen taucht ab Montag, 5. September 2016, hautnah ein in die Lebenswelten von Tanzlehrern, Tänzern und Tanzbegeisterten in unserem Land. Lehrer und Schüler werden in ihrem bewegten Leben zwischen Liebe, Leid und Leistungsdruck begleitet: Hier vermischen sich Erfolg, Glück und Haltung mit Schmerz, Schicksal und der gesamten menschlichen Gefühlswelt. Ob beim Lampenfieber oder Schlussapplaus: "Tanzfieber - mein bewegtes Leben" ist in sechs Folgen vom ersten Schritt auf die Tanzfläche an dabei. Tanzen ist Leidenschaft! Und für die Protagonisten der neuen WDR-Dokusoap ist es ihr Ein und Alles. "Tanzfieber - mein bewegtes Leben" taucht dabei tief in die persönlichen Geschichten der Tanzlehrer und ihrer Schüler ein. So fand zum Beispiel Hanno Liesner 2005, nachdem er mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war und Sozialstunden bei der Lebenshilfe Münster leisten musste, in seinem von ihm gegründeten Tanzverein Funky e.V. eine neue Lebensaufgabe: 'Egal mit welchem Handicap, ob behindert oder nicht: Wir haben einen Ort, an dem nur die gemeinsame Liebe zum Tanzen zelebriert wird und an dem nur das WIR zählt', so beschreibt Hanno seine Tanzschule, in der rund 260 aktive Tänzer mit und ohne Behinderung gemeinsam und miteinander trainieren. Dass Tanzen und Liebe zusammengehören, zeigen auch die Düsseldorfer Eheleute Rudolf (75) und Gudrun Pekel (62) eindrucksvoll auf dem Parkett: Die beiden gehören zu den ältesten sowie erfolgreichsten Paaren in ihrer Klasse und schreiten seit mehr als 40 Jahren im gleichen Takt durchs Leben und über die Tanzfläche: 'Das Tanzen hat auch unserer Ehe gutgetan', sagt das Paar augenzwinkernd über seine gemeinsame Leidenschaft. Weniger um Liebe, sondern um eiserne Disziplin und Hingabe geht es dagegen bei der a-Lateinformation der FG Bochum/Velbert: Hier tanzt nur, wer auch absolute Bestleistung zeigt. Trainerin Astrid Kallrath hat jahrelang selbst erfolgreich auf Bundesliganiveau getanzt und verlangt nicht weniger von ihrem jungen Team.Diese vier und alle anderen Protagonisten von "Tanzfieber - mein bewegtes Leben" haben auf ganz verschiedenen Wegen ihren Rhythmus gefunden und leben das Tanzen aus den unterschiedlichsten Beweggründen. Doch ob Glücksgefühl oder Leistungsdruck, Walzer oder Wahnsinn, am Ende eint die Tänzer und ihre Lehrmeister eines: Sie alle drücken im Tanz ihr ganz persönliches Lebensgefühl aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tanzfieber - mein bewegtes Leben Regie: Julia Michanickl