ONE 05:30 bis 06:15 Dokusoap Tanzfieber - mein bewegtes Leben D 2016 2016-12-28 09:30 Merken Begleitung von tanzbegeisterten Hobbytänzern und Tanzlehrern bei der Ausübung ihres Tanzsportes und in ihrem Alltag. Vorbereitungen von Marion und Dieter Remeth, Tanz-Treff-Remeth sowie Gudrun und Rudolf Pekel auf die DanceComp. Auftrittsvorbereitungen der Funky Movements.e.V. mit Tänzern mit Handicap aus Münster. Porträt des Square Dance Vereins Colonia Swingers aus Köln-Longerich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tanzfieber - mein bewegtes Leben Regie: Julia Michanickl

