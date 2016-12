tagesschau24 01:30 bis 02:00 Magazin extra 3 Spezial: Der reale Irrsinn XXL D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken In dieser neuen Ausgabe "extra 3 Spezial: Der reale Irrsinn XXL" präsentiert die Kabarettistin Barbara Ruscher wieder sieben unglaubliche Geschichten, direkt aus dem deutschen Alltag. So will zum Beispiel der Bürgermeister von Baltrum eine Seilbahn mitten durch den Nationalpark Wattenmeer bauen lassen. In Bad Bentheim klettern Reisende aus dem Fenster des Bahnhofgebäudes. In Potsdam soll ein Hotel einer Wiese weichen, für nur 15 Millionen Euro. Und im Bonner Busbahnhof regnet es durch das neue Regendach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: extra 3 Spezial