tagesschau24 21:17 bis 22:02 Reportage die story Wie ein kleiner Beamter große Geschäfte stört Gefährliche Waffenfreunde - Wie ein kleiner Beamter große Geschäfte stört D 2016 Ganz gleich, was die Bundeswehr für ihre Soldaten will - Heckler & Koch liefert. Seit Jahrzehnten gilt die Waffenschmiede aus Oberndorf als Haus- und Hoflieferant der Bundeswehr. Das Spitzenprodukt von Heckler & Koch, das G36-Gewehr, erwies sich laut Verteidigungsministerium aber als Fehlkonstruktion. Einer glaubt das schon seit langem zu wissen: der Beamte und Waffenexperte Dieter Jungbluth. Die Bundesregierung fordert Schadensersatz. Das Landgericht Koblenz spricht Heckler & Koch jedoch am 2. September von Schadensersatzansprüchen der Bundesregierung frei. Begründung: der Hersteller habe geliefert, was damals bestellt worden sei. Dies sei aber keine Aussage über die Qualität des Gewehrs. Das Verteidigungsministerium will nun in Berufung gehen.