SWR 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Der Hammer D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Diese Leiche fiel vom Himmel: Als Kommissar Thiel am Tatort eintrifft, steht der Busfahrer, der Dr. Wolfgang Öhrie beinahe überfahren hätte, noch unter Schock. Der einflussreiche Bauunternehmer war in seinem Büro mit einem Hammer erschlagen und aus dem Fenster auf die Straße geworfen worden. Öhries Firma ist verantwortlich für ein sehr umstrittenes Bauprojekt in Münster: Viele vermuten, dass es sich bei der geplanten Waikikioase nicht um ein herkömmliches Wellness- und Erlebnisbad, sondern um ein riesiges Bordell handeln wird. Es gibt auch bereits eine Bürgerbewegung, die massiv gegen den "Groß-Puff" demonstriert. Besonders lautstark meldet sich bei dem Protest der Aktivist Gunnar Roth (Rolf Peter Kahl) zu Wort. Da wird in einem Münsteraner Parkhaus der Zuhälter Bruno Vogler (Frank Zander) erschlagen. Wieder war ein Hammer die Mordwaffe, weiß der Rechtsmediziner Prof. Boerne. Doch das von den Überwachungskameras im Parkhaus aufgezeichnete Video sorgt für eine Überraschung: Der Täter ist maskiert. Er tarnt sich als Superheld. Und es gibt Anzeichen dafür, dass ein dritter Mord unmittelbar bevorsteht. Inszeniert der Täter sich als Kämpfer für Gerechtigkeit? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Axel Prahl (Frank Thiel) Jan Josef Liefers (Prof. Karl-Friedrich Boerne) Milan Peschel (Der Hammer) Stephan Schwartz (Landrat Seelig) Frank Zander (Bruno Vogler) Rolf Peter Kahl (Gunnar Roth) Anna Böttcher (Mascha) Originaltitel: Tatort Regie: Lars Kraume Drehbuch: Lars Kraume Kamera: Jens Harant Musik: Christoph Kaiser, Julian Maas