Der Name der kleinen Gemeinde Braunsbach in Hohenlohe machte im Mai 2016 Schlagzeilen. Ein Unwetter sorgte für schwere Überschwemmungen mit verheerenden Schäden. Meterhoch türmte sich in Braunsbach eine Halde aus Steinen, Autos, Schlamm und Altholz. Weite Teile des Ortes wurden verwüstet. Es entstand ein Schaden von mehr als 100 Millionen Euro. Auch andere Orte im Südwesten wurden im Frühjahr und Sommer von schweren Unwettern heimgesucht. Vier Menschen kamen in Baden-Württemberg dabei ums Leben. Bereits im Februar musste kurzfristig der Mainzer Rosenmontagszug wegen unberechenbarer Sturmböen abgesagt werden. Wegen Starkregen und heftigen Gewittern wurde im Juni das Musikfestival Rock am Ring in der Eifel abgebrochen. Auch das Southside Festival im Süden Baden-Württembergs musste vorzeitig beendet werden. Vielerorts kam der Bahnverkehr zum Stillstand, der PKW-Hersteller Audi musste in Neckarsulm die Produktion stoppen. In Rheinland-Pfalz kam es zur Entlaubung ganzer Weinberge. "Wetterkapriolen 2016 - Unwetter im Südwesten" schaut zurück auf die extremen Wetterereignisse des vergangenen Jahres, zeigt die Schicksale der Menschen und erzählt von der Hilfsbereitschaft und dem Wiederaufbau in den betroffenen Regionen.