Lecker aufs Land Auf dem Hof von Alexandra Damm in Rheinhessen D 2016 Auf dem Weingut von Alexandra Damm geht es für drei Hofpraktikantinnen zur Lese in die Reben. Brigitte Müller, Landfrau aus dem Schwarzwald, Beate Lang, Biobäuerin aus dem Heilbronner Land und Schafbäuerin und Käserin Ingrid Jauernik aus Hohenlohe sind "Lecker aufs Land" erprobt. Doch dieses Mal ist nicht ihr Kochtalent gefragt, sondern Lust auf Neues - und handfester Hofeinsatz. Dass sich die Trauben oft gar nicht so einfach vom Rebstock schneiden lassen, gehört zu den Erkenntnissen, die die Landfrauen gewinnen. Alexandras Mann hat aber noch eine weitere Aufgabe vorbereitet: Er entführt die Damen ins Labor. Mal sehen, was hier auf die drei Kolleginnen wartet! Als Stärkung jedenfalls ist zwischendurch der Tisch mit rheinhessischen Tapas gedeckt - stilvoll in einem Trullo, einem der historischen Weinberghäuschen in Rheinhessen. Die Wahlheimat von Alexandra Damm inspiriert die gebürtige Frankfurterin immer wieder. Dass sie vor etlichen Jahren den Schritt gewagt haben, ein eigenes Weingut zu führen, bereuen Alexandra und ihr Mann nicht. Wein zu produzieren wurde im Laufe der Jahre für die beiden eine Herzensangelegenheit Originaltitel: Lecker aufs Land - Erst die Arbeit, dann das Vergnügen