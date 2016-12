SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Kakteenpflege im Winter / Filmbeitrag: Musikalischer Rückblick 2016 mit Günter Schneidewind / Abenteuer Haushalt Kochen am Mittwoch: Gänse-Frühlingsröllchen mit asiatischem Rotkohlsalat / Besser Leben: Schlager / Kaffee-oder-Tee Quiz D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Kakteenpflege im Winter Mit Holger Dopp, Kakteensammler Viele gängige Kakteen überleben auch eine schlechte Winterpflege. Nur sehen sie anschließend kränklich aus und bilden keine Blüten. Was man bei der Überwinterung beachten sollten, erklärt Kakteensammler Holger Dopp aus Empfingen. Filmbeitrag: Musikalischer Rückblick 2016 mit Günter Schneidewind Wir blicken heute zurück auf unsere Musikhighlights 2016! "Best of Schneidewind" heißt das Motto und wir spannen den Bogen von Billy Joel über Santana, Cyndi Lauper , Celin Dion bis zu BAP. Abenteuer Haushalt Kochen am Mittwoch: Gänse-Frühlingsröllchen mit asiatischem Rotkohlsalat Mit Markus Buchholz, Koch in Guldental Spitzenkoch Markus Buchholz hat eine grandiose Idee für die Reste vom Weihnachtsessen. Knusprig verpackt als Frühlingsrolle, kommen die übrig gebliebenen Fleisch- und Gemüsestücke aufregend raffiniert daher. Besser Leben: Schlager Mit Stefanie Czaja, SWR 4 Moderatorin Stefanie Czaja, SWR4 Moderatorin ist heute bei Kaffee oder Tee zu Gast und gibt einen Rück- und Ausblick auf das Schlagerjahr 2016/2017. Kaffee-oder-Tee Quiz Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Holger Dopp (Kakteensammler), Markus Buchholz (Koch in Guldental), Stefanie Czaja (SWR 4 Moderatorin) Originaltitel: Kaffee oder Tee