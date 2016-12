TLC 04:25 bis 05:05 Dokumentation Mein (fast) perfektes Verbrechen Rachegelüste USA 2012 Merken In dem idyllischen Städtchen Bradenton, Florida, terrorisiert ein Serienräuber die Nachbarschaft: Roy Betts, der bereits wegen verschiedener Delikte im Gefängnis gesessen hatte, bricht regelmässig in gutbürgerliche Häuser ein, kann aber nicht geschnappt werden. Als einer seiner Überfälle misslingt, heftet sich die Polizei an seine Fersen. In Panik schiesst Roy um sich und tötet einen Mann. Sofort wird eine landesweite Fahndung ausgeschrieben und Jagd auf Roy Betts gemacht. Doch der 33-Jährige ist zu allem bereit, um einer Festnahme zu entgehen. Ausserdem in dieser Folge: Die drogenabhängige sechsfache Mutter Donna Schatz rächt sich bitter an ihrem Ex-Freund. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: I (Almost) Got Away With It