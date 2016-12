TLC 03:00 bis 03:40 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Ein geheimnisvoller Verwandter USA 2015 Merken Als ihr alter Onkel William erkrankt, erklärt sich Amanda Morrisson bereit, sein Haus auszuräumen, um es dann zum Verkauf anzubieten. Nur so können die hohen Krankenhaus-und Pflegekosten bezahlt werden. Zusammen mit Ehemann Nate und ihren beiden Kindern macht sie sich in Williams düsterem Heim ans Werk. Alle putzen und entrümpeln eifrig, bis sie auf eigenartige satanische Objekte stoßen. Wenig später ereignen sich seltsame Dinge: Nate sieht sich einer mysteriösen Schattengestalt gegenüber, Sohn David hat grauenvolle Alpträume, Tochter Alliah versinkt in tiefe Depressionen und Amanda hat eine schreckliche Begegnung mit einem unheimlichen Wesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Haunting

