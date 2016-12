TLC 23:50 bis 00:45 Dokusoap Evil - Gesichter des Bösen Zu Hause im Albtraum USA 2016 Merken Sheila heiratet ihren Traummann Jim Cruz, ist aber unglücklich, dass er wegen seines Jobs ständig von zuhause weg ist. Ihrem Liebsten scheint das weniger auszumachen. Auf seinen Geschäftsreisen ist Jim nicht erreichbar und ruft seine Frau auch nie an. Nach einiger Zeit änderte sich sein Verhalten: Jim kommt von seinen Touren in schlechter Stimmung zurück und ist zunehmend gewalttätig, so dass Sheila Angst bekommt, mit ihm alleine im Haus zu sein. Als sie jedoch Jahre später einen Anruf von der Polizei erhält, weil Jim verhaftet und wegen schrecklicher Verbrechen angeklagt worden ist, kann sie sich einfach nicht vorstellen, dass ihr Gatte zu einem Mord fähig ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikki Lowe (Sheila Cruz) Jessica McHugh (Jenny Janutolo) Stephen W. Tenner (Jim Cruz) Originaltitel: Evil Lives Here Regie: J. Tom Pogue Drehbuch: Jonathan Santos