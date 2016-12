TLC 22:00 bis 23:00 Dokusoap Der Coroner - Fälle der Rechtsmedizin Habgier USA 2015 Merken Im Juni des Jahres 2009 wird Gerichtsmediziner Graham Hetrick zu einem der mysteriösesten Tatorte gerufen, die er in seiner Laufbahn gesehen hat: In Harrisburg, in der Wohnung des 60-jährigen Gary Wiest, wird eine männliche Leiche gefunden, die aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungszustands nicht sofort identifiziert werden kann. Der Mann wurde besonders brutal erstochen und dann in mehrere Müllsäcke gewickelt. Was äußerst ungewöhnlich ist: Nach dem Mord wurde der tote Körper von Kopf bis Fuß gründlich gewaschen. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel, doch Graham hat bereits eine Ahnung, welches Motiv der Killer für die scheußliche Tat hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Coroner: I Speak for the Dead