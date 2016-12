TLC 21:10 bis 22:00 Dokusoap Kate Plus 8 Zeit ändert alles! USA 2016 Merken In dieser Episode gibt die ältere, weisere Kate Gosselin der jüngeren Kate Ratschläge. Die Mutter von acht Kindern findet es interessant zu sehen, wie sie sich in länger zurückliegenden Folgen ihrer Doku-Serie verhalten hatte, versucht zu erklären, warum sie manches damals so handhabte und was sie heute anders machen würde. Kate gibt zu, dass sie früher eine echte Drama-Queen war. Für ihr Verhalten schämt sich die 41-Jährige zuweilen, doch sie betont, dass sie das Mutter-Sein sehr verändert hat. Kate wollte immer nur das Beste für ihre fünf Mädchen und drei Jungs, war aber manchmal zu streng und dann wiederum zu locker im Umgang mit ihren Sprösslingen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Gosselin (Herself) Originaltitel: Kate Plus Regie: Scott Enlow