Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben Gone Too Far USA 2009 "Time is on my side" - dieser Songtitel der Rolling Stones hat für Jennifer eine besondere Bedeutung: Coreys Kundin erkrankte bereits im Alter von zwei Jahren an Leukämie und musste lange Zeit um ihr Leben kämpfen. Heute ist die junge Frau vollständig geheilt und wünscht sich das Tattoo einer Turmuhr als Sinnbild für die harten Jahre, die sie mit viel Willenskraft gemeistert hat. Corey macht sich mit Hingabe an die Arbeit, während seiner Chefin am anderen Ende des Studios langsam der Kragen platzt. Dort knöpft sich Kat ihre Shop-Managerin Liz vor, um ein ernstes Wort mit der Nerv tötenden neuen Mitarbeiterin zu reden.