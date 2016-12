TLC 16:30 bis 16:55 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Die Chrisleys in LA USA 2014 Merken Millionärsfamilie Chrisley lebt in Atlanta. Aber wenn Todd, Julie und die Kids zum Friseur müssen, fliegen sie nach Los Angeles. Tochter Savannah möchte etwas Neues ausprobieren und ihre Haare à la Miley Cyrus kurz schneiden lassen, doch das Familienoberhaupt ist strikt dagegen. Um den Friseurbesuch mit einem Kurzurlaub zu verbinden, hat er ein Haus direkt am Strand gemietet. So kann Todd im Liegestuhl chillen, während sich die anderen stylen und färben lassen. Sohn Chase freut sich auf seinen ersten Urlaub als Erwachsener und plant, sich einen Sportwagen zu mieten und ein Tattoo stechen zu lassen. Auch Oma Faye hat große Pläne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chase Chrisley (Himself) Grayson Chrisley (Himself) Julie Chrisley (Herself) Savannah Chrisley (Herself) Todd Chrisley (Himself) Originaltitel: Chrisley Knows Best Musik: Haim Mazar