TLC 13:45 bis 14:15 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Die Diagnose USA 2011 Glamour liegt in der Luft. Designer Isaac Mizrahi beauftragt Buddy Valastro, sieben Torten zu backen, die vom unterschiedlichen Stil seiner Kreationen inspiriert sind. Bei der nächsten großen Fashion-Show sollen die süßen Kunstwerke von Models auf dem Laufsteg präsentiert werden. Der Cake Boss und seine Mitarbeiter übertreffen sich selbst bei diesem anspruchsvollen Job. Doch Kunde Isaac ist nicht leicht zufriedenzustellen. Nach einer äußerst anstrengenden Woche in der Backstube ist Buddy reif für den Doktor. Schauspieler: Buddy Valastro (Himself - Cake Boss) Frankie Amato Jr. (Himself - Lil Frankie) Anthony Bellifemine (Himself - Buddy's Cousin) Mauro Castano (Himself - Buddy's Right Hand Man) Grace Faugno (Herself - The Oldest Child) Joey Faugno (Himself - Buddy's Brother-in-Law/Grace's Husband) Isaac Mizrahi (Himself - Fashion Designer/Cake Consultation Customer) Originaltitel: Cake Boss Musik: David Vanacore