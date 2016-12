TLC 05:55 bis 06:20 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Vatertag USA 2014 Merken Der Vatertag steht ins Haus, und Todd Chrisleys Kinder wollen ihrem Dad eine ganz besondere Überraschung bereiten. Da Chase, Savannah und Grayson die zündende Idee fehlt, beraten sie sich mit Mama Julie, doch außer Gokart fahren, Wellness und Shoppen gehen fällt ihnen wenig ein. Als schließlich Papa Todd persönlich befragt wird, hat der nur einen Wunsch: "Keine Geschenke und keine Kinder um mich herum!" Seine Idealvorstellung eines Vatertags ist Ruhe, Frieden und die hundertprozentige Abwesenheit seiner Sprösslinge. Doch Chase und Savannah lassen sich nicht beirren: Sie schleppen den entsetzten Multimillionär in einen Vergnügungspark. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chase Chrisley (Himself) Julie Chrisley (Herself) Savannah Chrisley (Herself) Todd Chrisley (Himself) Originaltitel: Chrisley Knows Best Musik: Haim Mazar

