kabel1 classics 19:25 bis 20:15 Krimiserie Mike Hammer Tod im Parkhaus USA 1987 Claire Morgan, Herausgeberin einer Frauenzeitschrift, erhält während einer Talkshow eine Morddrohung. Sie engagiert Mike Hammer zu ihrem Schutz. Trotzdem macht der Unbekannte kurz darauf in einer Tiefgarage seine Drohung wahr: Sein Opfer ist die Redakteurin Nancy, die mit Claires Auto unterwegs war. Wenig später wird eine weitere Teilnehmerin der Talkshow ermordet. Mike lässt sich von der Psychologin Joyce Brothers beraten - kurz danach schlägt der Mörder wieder zu. Schauspieler: Stacy Keach (Mike Hammer) Lindsay Bloom (Velda) Don Stroud (Pat Chambers) Kent Williams (D.A. Barrington) Barbara Carrera (Claire Morgan) Dennis Cole (Landers) Jenilee Harrison (Maggie) Originaltitel: Mike Hammer Regie: Paul Lynch Drehbuch: Nancy Ann Miller, Edward DiLorenzo Kamera: Bradley Six Musik: Ron Ramin Altersempfehlung: ab 12