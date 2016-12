kabel1 classics 17:00 bis 18:35 Actionfilm Trouble ohne Paddel USA, NZ 2004 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem frühen Tod ihres Freundes Billy finden die drei Freunde Jerry, Tom und Dan in dessen Nachlass eine Karte zu der Beute aus einem Raub, die in den Bergen Oregons verborgen sein soll. Mit Schatzkarte und Paddel gewappnet, begeben sich die Drei auf einen Kanutrip, um das Andenken ihres Freundes zu ehren und den Schatz zu finden. Dabei geht schief, was nur schiefgehen kann. Denn nicht nur Mutter Natur ist ihnen feindlich gesinnt, sondern auch das seltsame Bergvolk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Seth Green (Dan Mott) Matthew Lillard (Jerry Conlaine) Dax Shepard (Tom Marshall) Ethan Suplee (Elwood) Burt Reynolds (Del Knox) Antony Starr (Billy Newood) Nadine Bernecker (Angie) Originaltitel: Without a Paddle Regie: Steven Brill Drehbuch: Jay Leggett, Mitch Rouse Kamera: Jonathan Brown Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12