Ben Stillers Seitenhieb auf die Welt des schönen Scheins: Derek Zoolander wurde bereits drei Mal in Folge zum "Male Model of the Year" gekrönt - doch nun schnappt sich Nachwuchstalent Hansel den Titel. Modezar Mugatu hat jedoch ganz andere Pläne: Durch eine Gehirnwäsche wird Zoolander darauf angesetzt, den Präsidenten von Malaysia zu ermorden. Der plant nämlich, in seiner Heimat die Kinderarbeit abzuschaffen und würde damit die Haute-Couture-Industrie in den Ruin treiben ...