kabel1 classics 14:05 bis 15:35 Komödie Clockstoppers USA 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Teenager Zak Gibbs wünscht sich nichts sehnlicher, als ein eigenes Auto. Um sich das leisten zu können, macht Zak alles zu Geld, was ihm in die Finger kommt. Als er eines Tages im Keller nach neuem Ramsch stöbert, findet er eine seltsame Armbanduhr. Er zieht sie an und stellt fest, dass die Zeit um ihn herum plötzlich eingefroren zu sein scheint. Mit dieser Hyperzeit stehen ihm alle Türen zu seinen Wünschen offen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Bradford (Zak Gibbs) Paula Garcés (Francesca) French Stewart (Earl Dopler) Michael Biehn (Henry Gates) Robin Thomas Grossman (Dr. Gibbs) Garikayi Mutambirwa (Meeker) Julia Sweeney (Jenny Gibbs) Originaltitel: Clockstoppers Regie: Jonathan Frakes Drehbuch: Rob Hedden, J. David Stem, David N. Weiss Kamera: Tim Suhrstedt Musik: Jamshied Sharifi Altersempfehlung: ab 12