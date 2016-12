kabel1 classics 12:30 bis 14:05 Komödie Joe Jedermann USA 2001 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Joe Scheffer wird ausgerechnet an jenem Tag, an dem er seine Tochter mit zur Arbeit nimmt, von einem Kollegen in aller Öffentlichkeit gedemütigt. Als er seinen Erzfeind daraufhin zu einem Faustkampfduell herausfordert, wirkt sich die damit verbundene, innerbetriebliche Publicity sofort positiv auf seine Karriere aus - doch leider ist sein Gegner nicht eben ein Hänfling. Kurzerhand nimmt Scheffer Nachhilfeunterricht bei einem B-Movie-Actionheld ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Joe Scheffer) Julie Bowen (Meg Harper) Kelly Lynch (Callie Scheffer) Greg Germann (Jeremy) Hayden Panettiere (Natalie Scheffer) Jim Belushi (Chuck Scarett) Patrick Warburton (Mark McKinney) Originaltitel: Joe Somebody Regie: John Pasquin Drehbuch: John Scott Shepherd Kamera: Daryn Okada Musik: George S. Clinton