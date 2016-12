kabel1 classics 10:45 bis 11:40 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 47 Der Dieb, der Mörder und die Juwelen USA 1978 16:9 HDTV Merken Die reiche Erbin Julie Redmond wird von einem durchtriebenen Gigolo in ihrem Schlafzimmer umgebracht, nachdem sie ihm eröffnet hat, dass die Beziehung für sie beendet ist. Während er den Mord verübt, bricht jemand in Julies Haus ein und räumt den Tresor aus. Der Gigolo Denny schafft es, die Spuren so zu arrangieren, dass der Mordverdacht auf den Einbrecher fallen muss. Als die Engel in den Fall eingeschaltet werden, muss Kelly sich als einsame Erbin ausgeben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Sabrina Duncan) Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Cheryl Ladd (Kris Munroe) David Doyle (John Bosley) Barry Bostwick (Ted Machlin) Victoria Shaw (Julie Redmond) Irene Hervey (Samantha) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: George McCowan Drehbuch: Lee Sheldon Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Jack Elliott Altersempfehlung: ab 6