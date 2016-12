Tele 5 04:00 bis 06:00 Thriller Way of the Gun USA 2000 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zwei Tunichgute, deren Versuch, im legalen Leben Fuß zu fassen, unlängst glorios scheiterte, entschließen sich nach einer zufälligen Lauschaktion in einer Samenbank zur spontanen Entführung der im 8. Monat schwangeren Robin, ihres Zeichens Leihmutter im Auftrag eines mysteriösen Millionärs und seiner noch abgründigeren, leider unfruchtbaren Gemahlin. Von diesen beiden ließe sich eine Stange Geld erpressen, spekulieren die samt Opfer nach Mexiko entwichenen Strauchdiebe, nicht ahnend, welch monströsen Ärger ihnen ihre Tat beschert. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ryan Phillippe (Parker) Benicio Del Toro (Longbaugh) Juliette Lewis (Robin) James Caan (Joe Sarno) Taye Diggs (Jeffers) Nicky Katt (Obecks) Dylan Kussman (Dr. Allen Painter) Originaltitel: The Way of the Gun Regie: Christopher McQuarrie Drehbuch: Christopher McQuarrie Kamera: Dick Pope Musik: Joe Kraemer Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 479 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 279 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 209 Min. Kon-Tiki

Abenteuerfilm

RTL II 03:25 bis 05:05

Seit 94 Min.