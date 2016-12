Tele 5 00:25 bis 02:20 Thriller The Killer Inside me USA, GB, CDN, S 2010 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lou Ford ist in den Fünfzigerjahren Sheriff in dem kleinen westtexanischen Kaff Central City. Er ist attraktiv, tritt selbstsicher auf, frönt insgeheim das Dasein eines Bonvivant und hat mit Amy Stanton, die aus einer der besten Familien der Stadt kommt, einen guten Fang gemacht. Sein geordnetes Leben gerät aus den Fugen, als er im Auftrag seines Chefs die Prostituierte Joyce aus Central City entfernen soll. Sofort ist Ford ihr verfallen, der harte Sex mit ihr löst verschüttete Kindheitstraumata aus und erweckt in Ford den Psychopathen. Der Cop wird zum Killer. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Casey Affleck (Lou Ford) Kate Hudson (Amy Stanton) Jessica Alba (Joyce Lakeland) Ned Beatty (Chester Conway) Elias Koteas (Joe Rothman) Bill Pullman (Billy Boy Walker) Tom Bower (Sheriff Bob Maples) Originaltitel: The Killer Inside Me Regie: Michael Winterbottom Drehbuch: John Curran, Jim Thompson Kamera: Marcel Zyskind Musik: Joel Cadbury, Melissa Parmenter Altersempfehlung: ab 18