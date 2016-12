Kabel1 Doku 16:30 bis 17:15 Dokumentation Expedition ins Unbekannte Tempel des Todes USA 2015 16:9 HDTV Merken Ganz Kambodscha ist mit Landminen verseucht. Trotzdem wagt sich Josh Gates in das Land vor, in dem die uralte Volksgruppe der Khmer bis heute lebt. Nur wenig ist über das einstige Khmer-Königreich bekannt, von dessen früherem Glanz heute nur noch Ruinen zeugen. Josh Gates begibt sich auf die Suche nach einer verlorenen Stadt und einem mystischen Relikt, das seinem Besitzer - dem Götterkönig der Khmer - übermenschliche Kräfte verliehen haben soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Expedition Unknown