Kabel1 Doku 10:15 bis 10:55 Dokumentation Moderne Wunder Lokomotiven USA 2009 16:9 HDTV Lokomotiven und Züge üben bis heute eine große Faszination aus - wir besuchen rund um den Globus einige der spannendsten Bahnen. In Frankreich rauschen wir mit 480 Stundenkilometern im TGV durch die Landschaft. In Panama reisen wir binnen nur einer Stunde von der Atlantik- zur Pazifikküste. Und in den USA sind wir hinter den Kulissen der größten Eisenbahnwerkstatt der Staaten zu Gast. Dies und mehr gibt es in dieser Folge "Moderne Wunder" zu sehen. Originaltitel: Modern Marvels Drehbuch: Greg De Hart Kamera: Gilles Arnaud