Nick 03:25 bis 03:50 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Die Sitzordnung / Sportprüfungen USA, D 2004 Merken Die Sitzordnung: Ned erklärt heute die Vor- und Nachteile der Sitzplätze in der Schule und wie man die Sitzordnung am besten beeinflussen kann. Wenn man im Klassenzimmer weit hinten sitzt, hat man zwar mehr Spaß, aber man bekommt nicht wirklich viel vom Unterricht mit. Zu den besonderen Sitzgelegenheiten zählt auch der "coole" Tisch in der Cafeteria. Cookie und Ned müssen sich einiges einfallen lassen, um hier auch einmal Platz nehmen zu dürfen. Zum Schluss geht es in die berühmt-berüchtigte letzte Reihe im Schulbus. Hier kann man eine Menge Spaß haben - besonders, wenn man wie Gordy und Cookie den höchsten Sitz-Hopser der Geschichte plant... Sportprüfungen: Ned möchte unbedingt ins Basketballteam, Cookie zum Cheerleading, und Moze in alle Sportarten. Ned hat zwar Talent, aber er ist einfach zu klein. Da helfen ihm auch keine 40 Paar Socken. Moze ist so gut drauf, dass sie es in alle Teams schafft, sich aber dann für keine Spotart entscheiden. Der arme Cookie hat als Cheerleader keine Chance. Selbst als er sich von Claire rechtlich beraten lässt und eine zweite Chance erhält. Ned ist darüber froh, denn für männliche Cheerleader fallen ihm einfach keine Tipps ein. Und Moze endet im Volleyballteam. Zusammen mit ihrer Erzrivalin Suzie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Dan Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook) Jim J. Bullock (Mr. Monroe) Alex Black (Seth Powers) Mary Bogue (Nurse Hunsucker) Brooke Marie Bridges (Claire Sawyer) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Scott Fellows

