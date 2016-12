Nick 19:40 bis 20:05 Kinderserie School of Rock Gehen oder bleiben USA 2016 Merken Das Vorspielen für den "Battle of the Bands" steht bevor. Nur wer sich dort gut verkauft, darf bei der finalen Runde antreten. Bei der Anmeldung für die Vorrunde trifft Zack "Night Lizard", eine Band, die das Battle schon zwei Mal gewonnen hat und die ihn gern als neues Mitglied für sich gewinnen würde. Zack will seine Freunde eigentlich nicht im Stich lassen, aber als er sieht, wie professionell "Night Lizard" im Gegensatz zu "School of Rock" die Sache angeht, schließt er sich ihnen an. Er will den Wettbewerb unbedingt gewinnen. Mr. Finn und seine Schüler stehen nun vor einem großen Problem: Wie sollen sie einen so guten Gitarristen wie Zack ersetzen? Oder finden sie einen Weg ihn zurückzuholen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Cavalero (Dewey Finn) Kale Clauson (Guitarist) Damarion Hall (Classmate) Sam Horrigan (Vince) Ricardo Hurtado (Freddy) Ruby Imes (Classmate) Lance Lim (Zack) Originaltitel: School of Rock Regie: Sean K. Lambert Drehbuch: Gigi McCreery, Perry M. Rein, Mike White Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6