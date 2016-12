Nick 06:10 bis 06:30 Trickserie Shimmer und Shine Gefangen in der Flasche / Der Renn-Juwel USA 2016 Merken Shimmer und Shine öffnen auf dem Marktplatz eine glitzernde Flasche und werden in sie hinein gesogen. Es ist eine Falle, die Zeta ihnen gestellt hat. Und da sie darin gefangen sind, können sie keine Wünsche erfüllen. Leah, Tala und Nahal müssen die Flasche retten und einen Weg finden, um Shimmer und Shine ohne Wunsch-Magie zu befreien. // Heute ist das Rennen der fliegenden Teppiche von Zahramay Falls und Leah nimmt mit Shimmer und Shine daran teil. Der Gewinner erhält einen Renn-Juwel, einen magischen Juwel, der einem die Fähigkeit verleiht, richtig schnell zu fliegen. Aber als Zeta bei dem Rennen mitmacht, um den Juwel zu gewinnen, müssen sich die Mädchen neuen und überraschenden Flug-Hindernissen stellen. Nur indem sie zusammenarbeiten, schaffen es die drei Mädchen (und ihre Haustiere), die Zauberin zu überholen und das Rennen zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shimmer and Shine Regie: Matt Engstrom, Carin-Anne Greco Musik: Bobby Tahouri

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 285 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 45 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 45 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 45 Min.