Super RTL 19:50 bis 20:15 Trickserie Dragons - Auf zu neuen Ufern Folge: 53 Absoluter Albtraum USA 2015 2017-01-04 14:35 Stereo HDTV Live TV Merken Rotzbakke ist fassungslos: Sein Drache Hakenzahn wendet sich von ihm ab, da er sich zu einer Drachendame hingezogen fühlt. Was für ein Albtraum! Und wie geht es nun mit Rotzbakke weiter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Altersempfehlung: ab 6