Super RTL 18:10 bis 18:40 Trickserie Tom und Jerry Tom auf Glatteis / Die verkaufte Maus / Tom wird Mutter / Tom als Dauertänzer USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Tom wird in der Tageszeitung auf ein Inserat aufmerksam, in dem weiße Mäuse gesucht werden. Der Kater wittert seine große Chance mit dem Verkauf von Maus Jerry reich zu werden. Also setzt er alles daran, Jerry weiß einzufärben und zu verkaufen... 2. Geschichte: Als eine Ente ihren Nachwuchs ausbrütet, rollt ein Ei aus dem Nest heraus und geradewegs auf Tom zu. Als das kleine Entlein endlich schlüpft hält es Tom für seine Mutter. Ob das gut geht? 3. Geschichte: Tom liebt es, das Radio laut aufzudrehen und durch die Wohnung zu tanzen. Jerry fühlt sich von der Musik allerdings gestört und schaltet das Radio aus. Tom will sich dies nicht gefallen lassen und schaltet die Musik prompt wieder ein... 4. Geschichte: Jerry und Nibbles setzen die komplette Küche unter Wasser. Ihr Plan: Sie hoffen, dass durch den offenen Gefrierschrank die gesamte Fläche zufriert und sie dann auf dem Boden Walzer tanzen können. Doch sie haben ihre Rechnung ohne Tom gemacht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6