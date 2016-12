Super RTL 15:00 bis 15:25 Trickserie Coop gegen Kat Der Fahnen-Kampf / Der Weltall-Fall CDN 2009 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Millie, Harley und Leon treten gegen Coop, Dennis und Phoebe bei dem Spiel "Erobere die Fahne" an. Allerdings muss sich Coop auch noch mit Kat rumschlagen... 2. Geschichte: Lady Munson ist ein Captain Astro-Hammer Fan. Sie besitzt viele tolle Captain Astro-Hammer-Waffen. Kat ist von den Dingern total fasziniert und will sie mopsen. Als Lady Munson einen mysteriösen Besucher empfängt, der sich als Captain Astro-Hammer höchstpersönlich entpuppt, sind Coop und Dennis überzeugt davon, dass Kat sich dahinter verbirgt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham Drehbuch: Robert Pincombe, Heather Jackson, Shelley Hoffman Altersempfehlung: ab 6